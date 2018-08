Ilary Blasi lascia Le Iene? «Al suo posto Melissa Satta». Via anche Mammucari

Ilary Blasi lascia Le Iene? La voce, che si rincorre ormai da qualche tempo, si sarebbe ora concretizzata in realtà, stando a quanto scrive Dagospia, secondo cui la moglie di Francesco Totti avrebbe deciso di concentrarsi solo sul Grande Fratello Vip. Insieme a lei anche l’altro conduttore, Teo Mammucari, potrebbe dire addio, restando come giurato a Tu si que vales.



Le Iene tornerà tra fine settembre e i primi di ottobre, e a condurlo potrebbe esserci dunque un volto nuovo: quello di Melissa Satta, che ha ufficializzato il suo addio a Tiki Taka e che sarà a tempo pieno in Italia dopo il ritorno nella Serie A del marito Kevin Prince Boateng. L’ex milanista (i due si conobbero proprio a Milano) ha infatti firmato per il Sassuolo, dopo le ultime due stagioni in Spagna (al Las Palmas) e Germania (all’Eintracht Francoforte).





Confermata invece Nadia Toffa, che dovrebbe - condizioni di salute permettendo - tornare in onda a Le Iene per la gioia dei suoi fan. Proprio pochi giorni fa, in un post su Instagram, Nadia aveva chiesto ai followers «pronti per settembre? Io non vedo l'ora», facendo capire che il suo ritorno in tv è solo questione di tempo.



