Isola, i naufraghi dimagriti alla prova specchio: ecco ecco chi ha perso più chili

di Ida Di Grazia

La Prova specchio è un cult dell'Isola dei famosi. Durante la semifinale di lunedì i naufraghi hanno avuto la possibilità di rivedersi dopo tre mesi. In questi 77 giorni sono tutti più o meno dimagriti.



La trasformazione più impressionante è quella di Amaurys Perez che ha perso 23 kg



LEGGI ANCHE Amaurys, Nino e Bianca in finale. Jonathan e Francesca Cipriani in nomination. Alessia Mancini eliminata







Seguono Nino Formicola e Jonathan



entrambi a meno nove chilogrammi





Meno tre chili per l'eliminata della puntata Alessia Mancini





Così anche Francesca Cipriani, che alla prova specchio si è presentata su tacchi vertiginosi:"possibili che ho perso solo tre chili?" ha detto stupita l'ex pupa.



- Stravolta la finale de L'Isola dei Famosi: cambia tutto dopo la semi finale. Ecco cosa accadrà​





Tra le naufraghe che hanno perso meno in assoluto c'è Rosa Perrotta, per lei solo 2 kg





Ma il record assoluto è di Bianca Atzei. La cantante non ha perso nemmeno un grammo, anzi: "io mi vedo ingrassata", dice.







© RIPRODUZIONE RISERVATA