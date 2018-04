Isola dei Famosi, terrore in Honduras: omicidio nell'albergo che ospita lo staff

IlMessaggero. Pomeriggio di Pasqua di terrore in Honduras, nell'hotel che ospita la produzione dell'Isola dei Famosi. Un boss locale, il trentaquattrenne narcotrafficante Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, è stato ucciso alle 6.40 del mattino nella struttura da due sicari. Il fatto è accaduto a Jutiapa tra i clienti in preda al panico. Si è trattato di una vera e propria esecuzione, tanto che la morte di Nunez è sopraggiunta sul colpo. A ricostruire la vicenda il settimanale "Spy", ma cronache dell'omicidio appaiono anche sui giornali locali. Illesi i componenti della troupe della trasmissione. Caccia ai killer che non sono per ora stati identificati. Il reality non ha comunque subito ritardi per quanto riguarda le puntate registrate.



