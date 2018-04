Isola, l'ultima immagine è il pacchetto di sigarette di Nadia Rinaldi. Bufera sul web

di Emiliana Costa

MILANO - L'Isola dei Famosi è finita, ma le polemiche non accennerebbero a placarsi. A far discutere, l'ultima immagine della diretta di ieri sera, 16 aprile, ovvero il pacchetto di sigarette che Nadia Rinaldi teneva in mano, mentre scattava un selfie con Nino Formicola.



La regia probabilmente avrebbe voluto chiudere il collegamento con il volto del vincitore, ma improvvisamente ecco apparire il pacchetto in primo piano. E la gaffe di Nadia fa il giro del web.







Immediati i commenti sui social. «L'Isola si è aperta con le canne e si chiude con il pacchetti di sigarette in primo piano». E ancora: «Un'edizione andata in fumo», «Le sigarette di Nadia sono l'emblema del trash di questa edizione».





Ma c'è anche chi fa dell'ironia: «La Rinaldi con lo smartphone e le sigarette in mano, come alla».

