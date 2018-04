Isola: Amaurys, Nino e Bianca in finale. Jonathan e Francesca Cipriani in nomination. Alessia Mancini eliminata

di Ida Di Grazia

l'Isola dei Famosi ritorna alla collocazione originale del lunedì sera a dire addio all'Isola è Alessia Mancini, mentre vanno in finale Amaurys, Nino e Bianca. Francesca Cipriani e Jonathan al televoto, solo lunedì 16 aprile, giorno della finale, scopriremo chi rientrerà in gara.



TELEVOTO FLASH

Con il 57% dei voti Francesca Cipriani batte Rosa e rientra in gioco. L'ex pupa va in nomination con Jonathan. Alessia Marcuzzi annuncia che la finale andrà in onda lunedì 16 aprile e non sarà all'Idroscalo di Milano.



NOMINATION

E' il momento delle nomination, che questa sera sono segrete. Inizia Nino che scrive il nome di Jonathan. Jonathan:"Non me la sento di votare Bianca, quindi trovo coerente votare Nino". E' il turno di Bianca:"Mi dite chi devo nominare?", scherza la cantante finalmente sorridente. "Questa volta salvo Jonathan". Chiude Amaurys: "Voto Jonathan, non servono troppe spiegazioni". C'è un ex aequo tra Nino e Jonathan, tocca ad Amaurys scegliere chi mandare al televoto, l'atleta sceglie, ovviamente, Jonathan. Nino e Bianca sono quindi in finale.



ENTRA ELENA MORALI

L'ex pupa Elena Morali fa il suo ingrasso in studio. E' davverò sexy! Peccato non poter aèpprofondire con lei le dinamiche dell'Isola, considetato il suo caratterino "Sono impulsiva e infatti spesso sbaglio i modi - ammette Elena - Preferisco essere antipatica ma vera che simpatica ma falsa!". Mancano ancora le nomination e bisogna chiudere il televoto flash e la mezzanotte è stata abbondandemente superata.





TELEVOTO LAMPO

Alessia Marcuzzi apre un televoto lampo tra Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.



CHIUSO IL TELEVOTO

Il naufrago che viene eliminato è Alessia Mancini con il 56%. Jonathan è salvo. La Mancini, se accetta, va tra le sospese Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. "Onestamente - dice Alessia - ho più voglia di tornare alla mia vita in sospeso che stare tra i sospesi. Non mi sono risparmiata in niente, sono venuta qui per fare un'esperienza, sono felice così e appagata. Torno a casa con il sorriso".





LA PROVA SPECCHIO

Alla vigilia della finale è arrivato uno dei momenti cult dell'Isola, i naufraghi non si vedono allo specchio da tre mesi. Dopo 77 giorni si rivedono per la prima volta.



Francesca Cipriani - 3 Kg





Rosa -2kg





Bianca è l'unica naufraga a non aver perso peso







Amaurys - 23 Kg





Nino - 9 kg



Jonathan -9 kg





Alessia Mancini ha perso solo 3 chili, ma sembrano molti di più





IL LATO OSCURO DI BIANCA

Anche per Bianca c'è un filmato. La cantante è accusata di essere incoerente e di non prendere posizione "forte con i deboli e debole con i forti". "Sono stanca di non essere più me stessa", dice Bianca tra le lacrime. Mara Venier ci mette il carico:"forse quest'isola ti ha indebolaita". All'improvviso senza microfono interviene la mamma di Bica che urla: "Basta, sono fiera di te. Sei forte, lascia alle spalle tutto e vai avanti, basta stare male!".





FILMATO PER NINO

Anche per Nino c'è il filmato sul "dark Side". Il naufrago è da sempre polemico, ma ha ammesso che l'incontro la scorsa settimana con la compagna e promessa sposa è stato uno dei momenti più belli della sua vita.



SORPRESA PER AMAURYS

Amaurys è il primo finalista, per lui è in arrivo una bellissima sorpresa, potrà incontrare il fratello Antonio che non vede da quattro anni. Il loro incontro è un momento molto commovente, Amaurys è sopraffatto dall'emozione non parla, piange e abbraccia il fratello. "Questi momenti compensano altri molto meno nobili", commenta dallo studio Mara Venier.







DUELLO JONATHAN - ALESSIA

Alessia Marcuzzi annuncia un duello in diretta tra i due nominati , chi prende il maggior numero di totem in 3 minuti ha un vantaggio ai fini del televoto. Poi la Marcuzzi chiede ai naufraghi di schierarsi, Nino e Amaurys scelgono Alessia senz apensarci, Bianca, sotto suggerimento della Mancini va da Jonathan. Vince Alessia e il suo vantaggio è quello di poter dire tutto quello che pensa prima che si chiuda televoto.



IL DARK SIDE DI ALESSIA

Ora tocca ad Alessia Mancini, al televoto contro Jonathan, trovarsi sotto accusa. La Marcuzzi manda un video delòla sua esperienza sull'Isola e in particolare del suo rapporto con Elena e Rosa. "Ho sempre giocato a carte scoperte", dice Alessia, Rosa prova ad attaccarla "sei falsa e ipocrita, travestita da buonista" ma la Mancini controbatte "a te non ti calcolo neanche".



TUTTI CONTRO JONATHAN

"Arrivati a questo punto è chiaro che i più deboli attaccano i più forti -dice Jonathan - per cercare di arrivare in finale e raggiungere il loro obiettivo. Tutte le critiche che ho ricevuto in questi giorni per me non significano niente, anche perchè non me le hanno mai dette in faccia". "Nella vita è meglio dire le cose, non minacciarle!" dice Mara difendendo la posizione del naufrago contro Alessia Mancini che continua, al contrario, a ribadire: "Io non ho voglia di discutere con una persona che nega l'evidenza!". Anche Amaurys Perez si scaglia contro l'ex vincitore del GF, accusato di non aver voluto chiarire dopo la nomination ricevuta: "La tua arma più forte è far sentire alle persone il senso di colpa"



SI PARTE

Alessia Marcuzzi di rosso vestita apre la dodicesima puntata salutando i naufraghi. Si entra subito nel vivo grazie ad un filmato che riassume il lato oscuro di ogni naufrago.



In nomination questa settimana ci sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, chi perderà non sarà eliminato definitivamente ma dovrebbe andaretra i sospesi dove ci sono Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Se Alessia o Jonathan dovessero decidere di proseguire il percorso all'interno del reality sognando la finale, la Marcuzzi se resta tutto come nelle puntate precedenti dovrebbe un televoto tra loro e le naufraghe sospese.

Quello che sappiamo per certo è che il primo finalista è Amaurys Perez, a "insidiare" il trono c'è a sorpresa Nino Formicola che dopo la puntata della scorsa settimana è salito non solo nel gradimento del pubblico ma anche i bookmaker hanno cambiato le quote.



Attesa infine per l'ultima eliminata Elena Morali, l'ex pupa senza peli sulla lingua si toglierà di sicuro qualche sassolino.

