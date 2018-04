Isola, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sospese: arriva la delusione dopo la prova

di Silvia Natella

Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sono le "sospese" di questa edizione dell'Isola dei Famosi e hanno affrontato e superato una prova ricompensa alla guida di un cayuco con molte aspettative. Le due naufraghe avevano appena superato la prova ed erano pronte ad abbuffarsi.



Nella cassa però non c'era il cibo che speravano. Niente cioccolata, ma qualche patata, un po' di mango e tanta farina. Una volta aperta non hanno nascosto la delusione. «C’era una grande aspettativa e invece siamo tutti un po’ delusi», ha detto Rosa, vedendo il contenuto della scatola.







«Eh sì. Non potevano mandarci un po’ di cioccolato?», ha chiesto sconfortata la Cipriani. E dallo studio Alessia Marcuzzi ha sottolineato che nella farina manca anche l'olio.

