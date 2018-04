Valerio Staffelli consegna in diretta tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi, il pubblico urla â€‹«fuori!»

di Ida Di Grazia

Incursione di Striscia la notizia durante la diretta della finale dell'Isola dei Famosi. Valerio Staffelli consegna il tapiro ad Alessia Marcuzzi che accetta incredula:"Pure alla finale!", il pubblico fischia.



Staffelli prova a parlare del Canna-gate, di Francesco Monte e di tutte le polemiche di questa edizione, Alessia ammette candidamente: "Ad un certo punto non vi ho visto più perché dovevo andare in onda e vedevo alcune cose che non mi piacevano".



Staffelli insiste chiamandola "Svicolona", ma il pubblico urla fuori. La Marcuzzi accetta il tapiro con il sorriso e congeda Staffelli: "E' la finale lasciamo spazio ai concorrenti".

