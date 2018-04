Loredana Bertè e l'amore con Borg: «Quando giocava con il presidente Usa, Cia e Fbi asciugavano i campi con il phon»

Accolta da un lunghissimo applauso Loredana Bertè si presenta in studio a Che Tempo che Fa su Rai 1 e si esibisce subito con due dei suoi grandi successi “Il Mare d’Inverno” di Enrico Ruggeri e “Dedicato” di Ivano Fossati e racconta aneddoti affascinanti e sorprendenti di una storia extra ordinaria, una storia da rockstar.

Molti i personaggi che rievoca in questa lunga chiacchierata con Fabio Fazio: il giubbotto di pelle regalato a Madonna, le tante artiste mondiali che si sono ispirate ai suoi look, un inedito Fellini che con lei, Mastroianni e Giulietta Masina andava in una discoteca a New York dove si entrava solo con i pattini, la storia di come nacque il videoclip, firmato nientemeno che da Andy Warhol, della sua canzone Movie. C’è posto anche per l’ex marito, il campione di tennis Borg con il quale ha girato il mondo per il suo ruolo di ambasciatore della Svezia e in particolare racconta un aneddoto inedito alla Casa Bianca di George Bush.

