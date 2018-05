Lory Del Santo: «Mio figlio Devin ha deciso da 10 mesi di non vedermi più»

di Emiliana Costa

Il segreto doloroso di Lory Del Santo. A Pomeriggio 5, si sta parlando di Grande Fratello e del rapporto tra Veronica e il papà Bobby Solo. Barbara D'Urso a quel punto si rivolge a Lory. Anche lei avrebbe un dramma da confessare.



«Non sento mio figlio Devin da dieci mesi - racconta l'attrice -. Quasi un anno fa mi ha detto 'Non voglio vederti mai più' e da quel momento non l'ho più incontrato. Io spero che 'mai più' non sia per sempre, ma non avrei pensato che questo distacco si protraesse così a lungo». Non è tutto. «Poco tempo fa - continua - sono stata negli Usa, dove vive, ma non si è fatto trovare».







Lory ha già un grande dramma alle spalle, che riguarda il piccolo Conor, il figlioletto nato dalla storia con Eric Clapton. Il bimbo morì nel 1991 all'età di quattro anni e mezzo, precipitando da un grattacielo.





