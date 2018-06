“Love Me Gender" con Chiara Francini: 4 puntate e 12 storie su laF

Quattro puntate e dodici storie per esplorare le nuove frontiere dell'amore e capire - con sguardo aperto e ironia - se di frontiere si può ancora parlare: da mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135) prende il via “Love Me Gender”, la nuova produzione originale laF firmata da Stand By Me: Chiara Francini gira l'Italia da Nord a Sud per incontrare persone comuni, ascoltarne le storie e raccontare come cambiano le relazioni in una società dove l'identità di genere è sempre più fluida.



«Con Love me gender - racconta Chiara Francini - ho voluto attraversare l'Italia per conoscere la realtà dei tanti modi di essere famiglia oggi. Un viaggio tra ruoli, generi e identità in un mondo in costante trasformazione. Ho potuto conoscere e raccontare una straordinaria normalità in altri modi di vivere la famiglia, la coppia, il rapporto con i figli».



In una società in cui la tradizionale e rassicurante identità binaria uomo-donna non è più la sola a dettare le regole del vivere sociale, "Love me gender" raccoglie infatti i racconti di chi questo cambiamento lo sta vivendo sulla propria pelle: nuove coppie nate all'indomani di una transizione di sesso; famiglie tradizionali nelle quali i consueti ruoli mamma/papà vengono ribaltati o ripensati da nuove strutture poligenitoriali come le famiglie allargate; persone intersex o transex, ma anche genitori che si trovano a gestire figli adolescenti che non si riconoscono negli stereotipi sessuali comuni; ed ancora amori fluidi, famiglie arcobaleno e fenomeni ancora poco esplorati come il crossdressing.

