Grande Fratello, lo sfogo di Lucia Bramieri: «La casa fa schifo, mi sono rotta». Ce l'ha con Mariana?

«Sembra di vivere in una casa con degli incivili», Lucia Bramieri non trattiene più la rabbia per le condizioni in cui è costretta a vivere e invoca l'intervento del Grande Fratello puntando il dito contro Mariana.



Il risveglio non è dei migliori all'interno della casa più spiata d'Italia. La cucina è piena di stoviglie da lavare e per Danilo il bagno ricorda quello di una stazione. «Non voglio stare qui a vivere così con quella che si fa le docce, le saune e lascia tutto in giro. Non stiamo qui a fare le passerelle. Siamo arrivati a un livello che sembra di stare nella giungla, ci mancano solo le scimmie», è il duro sfogo della 57enne.





La Bramieri sottolinea di non voler fare nomi, ma con qualcuno spiega di disapprovare l'atteggiamento di Mariana: «Gira in accappatoio e non si copre e non l'ho mai vista alzare un piatto, mi sono rotta... Basta fare il proprio e lasciare tutto in ordine, chiedo un comunicato al Grande Fratello... Se ci diamo da fare tutti, ok. Ma se uno viene qui convinto di essere servito e riverito, no, non va bene». La tregua dopo i pesanti litigi della scorsa settimana, sembra terminata. La nuora di Gino Bramieri spiega di aver tollerato fin troppo da quando è iniziato il reality.

