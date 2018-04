Grande Fratello, arriva il primo bacio tra Lucia e Filippo

di Emiliana Costa

A pochi giorni dalla prima puntata, il ghiaccio è rotto. È scattato il primo bacio tra due inquilini della Casa del Grande Fratello: Lucia e Filippo.







I due, che negli ultimi giorni erano stati sempre più vicini, si sono scambiati tenere frasi sotto le lenzuola. «Mi sento strana, sono due giorni che stiamo parlando vicini in un letto». E Filippo per tutta risposta, avvicina a sé la bella Lucia e la bacia.







La commessa romana ha poi raccontato l'accaduto a Baye Dame: «Ho fatto quello che sentivo di fare in quel momento». È la nascita di un nuovo amore? Staremo a vedere.





