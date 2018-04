Grande Fratello, il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia: «Tra noi c'è sintonia»

Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della Casa. Ha anche preferito continuare a dormire al Lido Carmelita con gli uomini piuttosto che dare un dispiacere alla fidanzata Nina Moric. Eppure nell'ultimo daytime è apparso sempre più vicino a Patrizia Bonetti.



«Luigi è la persona con cui mi trovo meglio», ha detto in un confessionale la 22enne finita in nomination. I due si sono anche concessi un bagno rilassante in vasca e qualche battuta sulla pericolosità di questa amicizia nata sotto i riflettori e davanti alle telecamere.



Da una settimana, da quando è iniziato il reality, hanno chiacchierato e condiviso molto. «Ha l'intelligenza, questo è qualcosa che io apprezzo sempre», ha aggiunto l'inquilina.

Nina Moric è però sempre nei pensieri di Luigi, che ha già messo in chiaro le cose con i suoi compagni d'avventura: vietato fare domande sulla modella e sul loro rapporto. Vuole viversi l'esperienza come Luigi e non come "il fidanzato di".

