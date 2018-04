Grande Fratello, Luigi Favoloso e Patrizia avvinghiati nel letto. Lui si difende: «Se lo faccio è perché posso»

di Emiliana Costa

Luigi Favoloso e Patrizia si svegliano abbracciati nel letto e scoppia la polemica. Il fidanzato (ex?) di Nina Moric avrebbe stretto a sé per tutta la notte la modella italo-cubana e gli altri inquilini avrebbero avuto qualcosa da ridire.



Come riporta ilGiornale, Luigi avrebbe replicato: «Tutti possono farsi due coccole e io no? Siete voi che pensate qualcosa di troppo su me e Patrizia, se fosse successo con Veronica non mi avreste detto nulla».











Ma Baye Dame e Danilo non sarebbero d'accordo con Favoloso. «Per rispetto della tua compagna a casa, non è…», avrebbe commentato il primo. «Eravate abbracciati sotto alle coperte. Non mi va di discutere, va bene ho interpretato male io anche questa volta. Lasciamo stare», avrebbe fatto eco il secondo.



Ma Luigi avrebbe concluso: «Se l’ho fatto significa che lo potevo fare. Per me è una cosa normale, per come sta la mia vita fuori e dentro qui è una cosa che ci sta. Non ho la coscienza sporca».











Che la coppia Moric-Favoloso fosse già in crisi prima del Grande fratello? Staremo a vedere.







