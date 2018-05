Grande Fratello, tra Luigi Favoloso e Simone Coccia voci di serata alcolica e rissa

di Emiliana Costa

A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella casa del Grande Fratello. Sul web infatti circolerebbero voci riguardanti una presunta rissa scattata nella notte fra Luigi Favoloso e Simone Coccia. Ma ancora non ci sarebbe certezza sull'accaduto, perché la lite sarebbe avvenuta dopo le due del mattino, quando viene staccata la diretta.



Stando alle ricostruzioni che spunterebbero in Rete, dopo una presunta serata "alcolica" Luigi avrebbe offeso la fidanzata di Simone Coccia, Stefania Pezzopane. E da lì sarebbe scoppiata la rissa.







Come riporta il sito ilTempo , il mattino successivo i concorrenti sarebbero stati stanchi e provati e Angelo avrebbe rivelato: «Abbiamo bevuto troppo vino, Luigi si è scaldato ed è successo quello che è successo e che tutti sappiamo». E Lucia Bramieri avrebbe precisato: «Sì ma state tranquilli che tanto non stavamo in diretta e quindi non ci sono rischi di squalifica». Poi Filippo avrebbe spinto Luigi a scusarsi con Simone.



Non è tutto. Secondo alcuni video che circolano sui social, Simone avrebbe rivelato ad Aida: «Mi ha fatto 'La tua compagna è nana. Nana. Siete una coppia di me**a'. Io quando esco ho mio figlio, mio padre e la mia fidanzata...». Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti, ma il pubblico sul web chiederebbe a gran voce i video-verità al Grande Fratello.





