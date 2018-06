Capatonda torna sul piccolo schermo con “The Generi” su Now Tv

Maccio Capatonda torna in tv. L’amatissimo personaggio interpretato da Marcello Macchia sarà il protagonista di “The Generi”, una nuova produzione realizzata da Sky e Lotus Production che esordisce da oggi con tutti gli otto episodi in esclusiva su Now Tv e su Sky On Demand all’interno di una nuova collezione che si accenderà proprio in quella data.



Dal western all’horror, dalla commedia sexy anni ‘70 al noir fino al film di supereroi, “The Generi” segna il ritorno in tv dell’amatissimo personaggio interpretato da Marcello Macchia ed è un surreale e dissacrante viaggio attraverso i generi cinematografici, rivisitati dall’attore abruzzese nei loro più abusati e per questo esilaranti luoghi comuni. Ad accompagnare Maccio Capatonda, anche i camei di Nino Frassica, Alvaro Vitali, Antonia Truppo, Antonello Fassari e Rovazzi. Oltre al ritorno di alcuni dei personaggi più amati e conosciuti delle sue produzioni, come Herbert Ballerina (Luigi Luciano), Ektor Baboden (Luca Confortini) e Rupert Sciamenna (Franco Mari). La serie è scritta da Maccio assieme a Luigi Di Capua dei The Pills, autore con Macchia anche del soggetto di serie, Luigi Luciano, Giovanni Maggi e Clemente Meucci. Andrea Bassi è story editor. “The Generi”è il primo, esclusivo contenuto che inaugura Generation, una collezione on demand disponibile da oggi dedicata interamente alle passioni del pubblico millennial e delle generazioni più giovani. Proprio per questo sarà Now Tv, piattaforma online pensata per rispondere alle esigenze di quel pubblico, a lanciare la serie di Maccio e Generation.

