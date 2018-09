Casalinga disperata ma coraggiosa, Marcia Cross: «Così ho perso i capelli lottando contro il cancro»

Marcia Cross è abituata a situazione disperate. E anche a lottare: la protagonista di Desperate Housewives, la serie tv cult in cui interpretava la perfida "rossa" Bree Van De Kamp, a 56 anni ha affrontato con coraggio la battaglia contro il cancro che le ha causato la perdita dei capelli: "Ma ora sto meglio e vi spingo tutti a non demoralizzarvi quando apprendete di essere malati e quando affrontare le cure". Un invito sottolineato da un post su Instragram in cui l'attrice si mostra con i capelli cortissimi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA