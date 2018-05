Marco Bocci in lacrime ad Amici per la sorpresa di Laura Chiatti: «E' un colpo basso»

di Ida Di Grazia

Momento "C'è Posta per te" durante la semifinale di Amici. Maria de Fillipi lascia per qualche minuto lo studio invitando gli allievi a non dire parolacce. Dietro le quinte c'è un'emozionatissima Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci dimesso dall’Ospedale dove era stato ricoverato d'urgenza dieci giorni fa per una forte febbre improvvisa e una sospetta meningite.



GUARDA IL VIDEO





Al rientro in studio la De Filippi chiama la base, entrano i ballerini e Laura Chiatti che canta "A mano a mano" di Rino Gaetano, Bocci riconosce la moglie immediatamente e si commuove: "E' un colpo veramente basso, in questo periodo poi sono particolarmente sensibile" poi abbraccia la moglie.



