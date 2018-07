Maria De Filippi sceglie Iva Zanicchi come giudice di Tu si que Vales: addio GfVip

Iva Zanicchi rinuncia al GfVip e diventa giudice di “Tu si que vales”. La Zanicchi infatti prende il posto di Mara Venier, tornata in Rai, come giudice popolare su chiamata di Maria De Filippi: “Iva Zanicchi è stata ingaggiata da Maria De Filippi come nuovo giudice popolare di Tu si que vales, il programma di punta del sabato sera autunnale della rete ammiraglia Mediaset







L’Aquila di Ligonchio - – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - sostituirà l’amatissima Mara Venier. Per questo ruolo, pare che abbia rinunciato all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.







Si mormora anche che la simpatica Iva abbia intenzione di dare del filo da torcere all’irriverente Teo Mammuccari, confermatissimo nel cast dello show”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA