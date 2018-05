Giletti a La 7 e il boom di ascolti la sera del no di Mattarella: «La Rai? Ascolti di più il Paese»

di Fiamma Sanò

Metti che una sera ti trovi in diretta Di Battista, Salvini e Meloni che commentano, soltanto da te, una delle peggiori crisi politiche italiane di sempre. Quello che succede, lo sa bene Massimo Giletti. Che il 27 maggio con Non è l'Arena ha fatto il colpaccio: 13,51 di share. Un numero che significa due cose. Uno: raddoppiare la media della stagione del programma. Due: sorpassare Rai1 e Fabio Fazio che, in sovrapposizione dalle 20.51 alle 00.31, resta indietro con il 13.45. Così La7 diventa la terza rete in prime time, con...

