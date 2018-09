Miss Italia 2018, Lopez e Solenghi presidenti di giuria

Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno i presidenti della giuria di Miss Italia 2018, affiancati da Pupo, da Maria Grazia Cucinotta (classificata terza a Miss Italia 1987), dallo chef e conduttore tv Alessandro Borghese, dal giornalista Andrea Scanzi e dal pilota Andrea Iannone.



La finale, condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, andrà in onda in diretta il 17 settembre in prima serata su La7 dagli Infront Studios di Milano, che per la prima volta ospita il concorso di bellezza. Sarà Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica, a cedere la corona alla nuova reginetta. Il 16 settembre dalle 20.30 su La7, invece, la conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Di Domenico presenterà la Semifinale da Jesolo dove, tra fine agosto e inizio settembre, sono state scelte le 33 Miss per la finale.

