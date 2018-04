“Matrimonio a prima vista” da domani riparte su Sky

Torna l’esperimento televisivo dedicato alla vita di coppia più bizzarro della tv. Da domani 12 aprile, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno Hd, arriva la terza stagione di “Matrimonio a prima vista”, il docu-reality prodotto da Nonpanic che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti scelti in base a test caratteriali e analisi degli stili di vita dei due partner secondo rigorosi parametri scientifici. Un programma che dal 2013 - quando è stata trasmessa la prima puntata in Danimarca - ad oggi continua ad andare in onda con successo in oltre 40 paesi al mondo e ha formato 140 coppie: di queste 90 hanno superato il primo anno di matrimonio, 40 sono uscite indenni anche dal secondo anno di convivenza e sono nati ben tre bambini, figli di “Matrimonio a prima vista”. Soddisfazione anche per la versione italiana: a breve infatti la coppia composta da Stefano e Francesca - tra i protagonisti della scorsa stagione - rinnoverà la promessa matrimoniale suggellando con il rito religioso il loro amore.



Riconfermato per il terzo anno il team di esperti che ha avuto il compito di individuare le tre coppie che si incontreranno per la prima volta solo il giorno del matrimonio: il sociologo Mario Abis, docente allo Iulm di Milano, lo psicologo Gerry Grassi, psicoterapeuta specialista in terapia breve e ipnosi e la sessuologa Nada Loffredi docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma. Un compito sempre più arduo visto il numero crescente di aspiranti sposi disposti a pronunciare il fatidico “sì” senza aver conosciuto prima il partner: alla redazione del programma sono infatti arrivate oltre 1.300 candidature, delle quali ben 1.000 sono donne e 300 uomini. L’età media dei candidati è di 33 anni per le ragazze e di 35 per i ragazzi; principalmente provenienti dal Nord e Centro Italia, anche se c’è una leggera crescita di candidature dal Sud (circa 200). Dopo un attento lavoro di selezione da parte dei 3 esperti, solo 28 profili sono risultati idonei all«’esperimento» e tra queste sono state formate le tre coppie potenzialmente più compatibili che parteciperanno alla terza edizione di “Matrimonio a prima vista”. La prima coppia è composta dal 38enne Roberto, dalla provincia di Bergamo, direttore tecnico in una azienda logistica, grande lavoratore e desideroso di mettere su famiglia e Daniela, 28enne di Arcore, dietista, amante dello sport e alla ricerca di un uomo realizzato in grado di darle sicurezza.





La seconda coppia è formata da Mauro, 37 anni, agente immobiliare di Roma, in apparenza freddo e distaccato, in realtà desideroso di incontrare una donna capace di tenergli testa e dalla sua concittadina Camilla, 29enne insegnante di ginnastica ritmica, reduce da esperienze sentimentali poco felici ma circondata da una famiglia molto unita e protettiva; e infine la terza coppia composta dal 32enne Andrea di Trento, uomo estremamente determinato alla ricerca di una donna con la quale condividere le sue passioni, e da Rossella, 29enne della Basilicata, residente a Milano dove - dopo una laurea alla Bocconi - si sta costruendo una carriera lavorativa che vorrebbe condividere con un uomo positivo e ambizioso come lei. Anche in questa edizione si scoprirà, nel corso delle 10 puntate, se le coppie saranno in grado di superare tutte le prove della vita matrimoniale: il viaggio di nozze, l’incontro con i familiari del partner, le varie fasi della convivenza, i primi litigi, i momenti di tenerezza… fino alla possibilità concreta che scoppi l’amore vero. Solo al termine delle cinque settimane di convivenza le coppie decideranno se rimanere sposate o interrompere la relazione, avviando la procedura di divorzio. Le prime 9 puntate racconteranno in parallelo la storia dei matrimoni delle tre coppie, compresa una puntata dedicata alle scene inedite del programma, mentre solo nella decima e ultima scopriremo la decisione finale delle tre coppie.

