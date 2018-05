Matteo Gentili e lo strappo con Francesco Monte: ecco cosa è successo

di Emiliana Costa

La puntata del Grande Fratello di ieri sera potrebbe aver avuto un telespettatore d'eccezione, ovvero l'ex naufrago Francesco Monte. Ecco l'indizio.



Barbara D'Urso fa vedere a Matteo Gentili e ad Alessia Preti dei titoli di giornale in cui si parla di presunte accuse di Monte nei confronti di Matteo. L'ex naufrago non avrebbe gradito che Gentili avesse messo in dubbio la veridicità della sua storia con Paola Di Benedetto. Poi la conduttrice chiede alla coppia se vuole aprire la busta contenente gli articoli. Ma è il calciatore a prendere la decisione: «Strappo la busta - dice - non capisco perché Monte e Paola continuino a parlare di noi».







E proprio durante la puntata del Gf, l'ex di Cecilia Rodriguez avrebbe pubblicato due storie sibilline su Instagram : «Ahahah ma scherziamo?». E ancora: «Attacchi? Mi sono perso qualcosa».







Che Francesco non abbia gradito le parole che gli sono state riservate in puntata? Staremo a vedere.





