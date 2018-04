Mauro Marin, gli hacker rubano la pagina Facebook all'ex Grande Fratello

di Maria Chiara Pellizzari

Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello nel 2010, è caduto nella rete degli hacker. A pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2018 del reality, che prenderà il via martedì su Canale 5, la pagina Facebook ufficiale Mauro Marin @MauroMarinOfficial seguita da oltre 304mila follower del salumiere castellano, è ora nelle mani dei pirati del web. «Due giorni fa dopo essere entrato nella mia pagina - spiega Marin - mi è apparso un avviso in inglese che sembrava provenisse da Facebook». Marin lo chiarisce: «Non sono ingenuo, so utilizzare bene i social network, al punto che da Mediaset mi avevano chiesto aiuto per la creazione della pagina Facebook del GF».



Ma anche il re dei social è caduto nella trappola. Ecco cosa recitava il messaggio ingannevole: Stai violando le norme del copyrigh. Se non segui il procedimento che ora ti indicheremo la tua pagina sarà bloccata. Marin ricorda bene la procedura seguita dagli hacker per trarlo in inganno: «Mi hanno chiesto di inserire in un link nome e cognome, e i miei dati personali. La richiesta sembrava provenisse da Facebook, così io, anche se ero certo di non aver violato alcuna normativa, per non trovarmi la pagina bloccata, ho compilato i campi richiesti». E poi? «Gli hacker hanno utilizzato i miei dati per estromettermi dal mio ruolo di amministratore della pagina, e sono stato relegato al ruolo di mero analista».

