Enrico Lo Verso sarà Michelangelo nel nuovo film Sky al cinema dal 4 al 10 ottobre

Dopo il successo di “Caravaggio - l'Anima e il sangue”, un'altra grande produzione cinematografica degli stessi produttori sta per approdare sul grande schermo: dal 4 al 10 ottobre arriva al cinema “Michelangelo - Infinito”, il nuovo film d'arte dedicato al genio dell'arte universale Michelangelo Buonarroti e alle sue opere immortali. Una produzione originale Sky con Magnitudo Film, realizzata con la collaborazione dei Musei Vaticani e di Vatican Media, con il riconoscimento del Mibact - Direzione generale cCinema, in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana, con il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Carrara. Media partner Rtl 102.5.



A dare il volto a Michelangelo Buonarroti è Enrico Lo Verso (Il ladro di bambini, Lamerica, Così ridevano, I Miserabili, Maltese - Il Romanzo del Commissario, Raffaello - il Principe delle Arti). Giorgio Vasari è Ivano Marescotti (Johnny Stecchino, Raccontami, Hannibal, Cado dalle nubi, A casa tutti bene). Il film traccia un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell'uomo e dell'artista Michelangelo di pari passo con il racconto cinematografico della sua vasta produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni, con spettacolari riprese in ultra definizione (4K HDR) e da punti di vista inediti ed esclusivi, cui si aggiungono ricostruzioni sorprendenti attraverso evoluti e sofisticati effetti digitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA