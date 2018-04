Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme in tv per la prima volta: «Sfateremo un mito»

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti per la prima volta in un programma insieme. Michelle Hunziker a maggio sarà al timone di “Vuoi scommettere?” e Aurora, figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti, vestirà il ruolo di inviata.









Michelle non è nuova a questo tipo di programma: “Il programma – ha spiegato a “Tv, sorrisi e canzoni” - si ispira al format tedesco ‘Wetten, dass…?’ che io ho condotto dal 2009 al 2011 nella sua versione tedesca. I concorrenti in gara si esibiscono in sfide difficili. Ci saranno alcuni ospiti famosi che dovranno scommettere sulla riuscita delle imprese e in caso di pronostico sbagliato dovranno sottoporsi a delle simpatiche penitenze. A fine serata, poi, il pubblico in studio eleggerà un vincitore”. Più nuova l’esperienza per aurora, che per ora si è cimentata col daily di XFactor: “Sarò l’inviata che seguirà tutte le scommesse in esterna, quelle che per ragioni pratiche non possono svolgersi all’interno di uno studio televisivo”.



Michelle è sicura della riuscita della figlia: «Quando ho partorito Aurora io avevo solo 19 anni e Ricci mi propose di fare “Paperissima”. Io ero molto spaventata, naturalmente, ma mi sono impegnata per dimostrare quello che valevo. Aurora ora ne ha 21e io sono sicura che noi riusciremo finalmente a sfatare questo mito negativo che aleggia attorno ai figli d’arte».

