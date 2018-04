Michelle Hunziker a "Vuoi scommettere" su Canale 5, con lei anche Aurora

Novità in tv per Michelle Hunziker e Belen. La biondissima svizzera condurrà una nuova trasmissione, “Vuoi scommettere”, il nuovo "Scommettiamo che"







Sembra che nel cast ci sarà anche la figlia Aurora Ramazzotti nel ruolo di inviata: “Michelle Hunziker inizia a costruire la squadra di “Vuoi Scommettere?” – fanno sapere le “Chicche di gossip” di “Chi” - il programma che andrà in onda su Canale 5 a partire da maggio, per cinque puntate. E per ora ha assoldato: il comico Andrea Pucci e a sorpresa potrebbe entrare anche la figlia Aurora come inviata della trasmissione”.



Grande occasione invece per Belen Rodriguez, dopo aver perso al ballottaggio il Grande Fratello, che potrebbe diventare il “volto” dei Mondiali di Calcio, quest’anno acquistati in esclusiva da Mediaset: “Il volto femminile dei programmi “pop” che si occuperanno dei mondiali la prossima estate, acquistati in esclusiva da Mediaset, sarà Belen Rodriguez. La conduttrice, che sta prendendo tempo, potrà affiancare Nicola Savino nel programma in seconda serata su Canale 5 post partita”.



