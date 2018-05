“Il Miracolo”, la serie fa il boom di ascolti e tra i fan tanti big

«#IlMiracolo crea dipendenza!!! davvero #Ammaniti in full effect», parola di Lorenzo Jovanotti. È solo l’ultimo in ordine di tempo dei commenti social su “Il Miracolo”, la serie Sky firmata da Niccolò Ammaniti, in onda ogni martedì sera su Sky Atlantic HD. Ma Lorenzo non è l’unico fan della serie, che ha appassionato, tra gli altri, anche lo scrittore Giancarlo De Cataldo che si definisce «fan incondizionato» di un «miracolo di scrittura, regia, recitazione e produzione». Stregato dalla serie anche Marco D’Amore, l’attore (e nella prossima stagione regista) di un altro successo tv come Gomorra: «Complimenti Ammaniti per #IlMiracolo. Cast e troupe eccezionali per un racconto nuovo, intenso e sorprendente!», così come il suo collega e amico Salvatore Esposito che si definisce «Curiosissimo dei prossimi episodi».



Si unisce al coro di apprezzamenti Luca Argentero «#IlMiracolo è un miracolo...», mentre Francesco Montanari ha twittato: «Ho visto le prime due puntate de #IlMiracolo, che grande lavoro!!!». E anche per il suo ex collega di “Romanzo Criminale - La serie”, Alessandro Roja, «attori e attrici bravissimi, registi super e un grande autore per una storia affascinante e profonda». Cinguettii di approvazione anche da parte di Diletta Leotta e di Andrea Delogu, conduttrice e speaker radiofonica, che commenta: «#IlMiracolo spacca. Davvero. Ormai con le serie siamo competitivi ai massimi livelli. Che soddisfazione!». E anche Frank Matano, attualmente al cinema con Tonno Spiaggiato, esprime il suo apprezzamento: «Che bello quando le serie italiane non hanno nulla da invidiare al resto del mondo!». Ai commenti dei nomi più celebri si aggiungono quelli del pubblico che continua ad appassionarsi al racconto di Ammaniti. Potere dei social anche il divertente tormentone «Dio è Federer» nato attorno al mistero che avvolge la serie sul volto generato dall’analisi genetica del sangue della Madonnina, che assomiglierebbe appunto a quello del tennista N.1 Roger Federer. Positivo anche il risultato degli ascolti della serie, in crescita ieri sera con una media di 364 mila spettatori su Sky, +7% rispetto alla media del debutto di martedì sera. E nei sette giorni la serie raddoppia arrivando a 720 mila spettatori medi. I prossimi episodi andranno in onda martedì 22 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic HD.

