Miss Italia 2018, le lacrime di Carlotta per il papà che non c'è più: «Grazie a lui sono la donna di oggi»

Il primo pensiero è andato a papà Marcello, morto circa dieci anni fa. È a lui che Carlotta maggiorana, la nuova Miss Italia, dedica la corona di più bella del Belpaese. «È grazie a lui che sono la donna di oggi», ha dichiarato la miss, originaria di Montegiorgio, in provincia di Fermo. A festeggiare con lei suo marito Emiliano, sposato un anno fa, e alla mamma Gabriela «che ha pianto tanto», dice.



Oltre al ricordo del papà, «dedico questa corona alla mia regione, le Marche, e al Centro Italia devastato dal terremoto»: Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, nata a Montegiorgio, in provincia di Fermo, spera che il titolo vinto possa rappresentare «un simbolo di rinascita e riscatto della sua terra dopo tanto dolore».



