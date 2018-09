Miss Italia, tre ragazze del Lazio conquistano quattro titoli nazionali e volano alla finalissima

Jesolo continua a portare bene alle bellezze del Lazio che puntano a vincere il 79° concorso nazionale di Miss Italia: quattro i titoli nazionali conquistati sui 14 disposibili.

La romana Nicole Ceretta (Miss Roma) è stata capace di vincerne due: Miss Diva e Donna e Miss Candy. Alla frusinate Marta Valentini (Miss Eleganza Lazio) è andata la fascia di Miss Interflora, alla tarquiniese Chiara Bordi (Miss Etruria) quella di Miss Ethos.



Ecco la lista completa:Miss Interflora - Marta Valentini; Miss Candy - Nicole Ceretta; Miss Diva e Donna - Nicole Ceretta; Miss Ethos - Chiara Bordi; Miss Equilibra - Fiorenza D'Antonio; Miss Miluna - Noemi Rizzo; Miss Rocchetta Bellezza - Giulia Auer; Miss Loves Nature - Erika Nicolosi; Miss Sorriso Daygum - Marta Murru; Miss Piazza Italia - Carlotta Maggiorana; Miss Kissimo - Antonietta Fragasso; Miss Tv Sorrisi e Canzoni - Carlotta Maggiorana; Miss Cinema - Martina Iacomelli; Miss Sport - Marta MurruE non è finita qui, perché ci sono ancora in palio i titoli di Miss Eleganza – ideato nel lontano 1950 per Sofia Loren, che sarà assegnato venerdì 14 settembre alle ore 11 nel corso della conferenza stampa di presentazione delle due serate TV – e ovviamente quello di Miss Italia 2018.Le tre rappresentanti laziali parteciperanno ora alle finalissime, in programma per la prima volta a Milano – da domani al 17 settembre – negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione delle due serate tv, il 16 e il 17 settembre, in onda su La7 e presentate da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.Importantissimo sarà come sempre il televoto, ossia le preferenze che le ragazze otterranno dalle telefonate. I numeri da chiamare non sono ancora stati resi noti, mentre si conoscono già i numeri di gara.Ecco chi sono le concorrenti del Lazio.CHIARA BORDI N. 08Diciottenne di Tarquinia, capelli neri, occhi marroni, alta 175 cm, deve frequentare il 5° anno di liceo classico, pratica canottaggio e windsurf e ama suonare la chitarra. Il suo sogno è quello di diventare Miss Italia!Chiara Bordi, ha gareggiato con una protesi alla gamba sinistra, dimostrando un grande coraggio e forza di volontà.MARTA VALENTINI N. 16,Ventenne di Frosinone, alta 180 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, diplomata al liceo artistico, pratica anche lei Cross Fit, ma anche fitness, ama sfilare e leggere. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice.NICOLE CERETTA N. 30,Diciottenne romana dell’Eur, alta 177 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico, pratica tennis, judo e nuoto. I suoi hobby sono fotografare e sfilare. Il suo sogno? Affermarsi come modella.

