Da Modern Family alla “trappola” dell'aeroporto di Ibiza: l'appello dell'attore Nolan Gould

Nolan Gould in trappola a Ibiza: finale poco gradito delle vacanze spagnole per il diciannovenne attore statunitense fra i protagonisti della serie cult Modern Family. L'attore ha postato una foto dall'aeroporto di Ibiza dove è restato "intrappolato" chiedendo ironicamente di "mandare i soccorsi". Pessimo, naturalmente, il giudizio sulla compagnia low cost iberica Vueling accusata di aver "guastato" il suo viaggio di ritorno.







Nella serie tv Modern Family in cui torreggia Sofia Vergara, il giovane Gould interpreta il ruolo di Luke Dunphy, uno dei tre figli della coppia composta da Claire e Phil.









