Montalbano imbattibile anche in replica: l'episodio con Belen vince contro la finale dell'Isola

Nemmeno la finale dell'Isola dei Famosi riesce a superare gli ascolti del Commissario Montalbano, anche se in replica. L'episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, infatti, dal titolo Il campo del vasaio, con 6.472.000 telespettatori e il 26,5% di share, ha consegnato gli ascolti della prima serata di ieri a Rai1. La finale della tredicesima edizione del reality di Canale 5 ha ottenuto invece 4.545.000 telespettatori e il 26,4% di share.



Terzo gradino del podio per Rai3 dove Report è stato visto da 1.518.000 telespettatori pari al 5,9%. Su Rai2 Criminal ha ottenuto 1.255.000 telespettatori pari al 4,9% di share, mentre Batman Begins su Italia 1 è stato visto da 1.149.000 telespettatori e il 5,2%. Su Retequattro Anche gli angeli mangiano fagioli ha totalizzato 645.000 telespettatori e il 2,8% mentre La7 con Atlantide ha conquistato 431.000 telespettatori e uno share del 2%.



Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8, che con Un weekend da bamboccioni ha avuto un seguito di 331.000 telespettatori con l'1,3%, e Nove, che con il film Until Death - Fino alla morte ne ha ottenuti 205.000 e lo 0,8%.

