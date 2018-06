Alessandra Appiano, il dolore dei vip per la morte. Simona Ventura: «Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro la pace»

di Emiliana Costa

Alessandra Appiano e il dolore degli amici. La scomparsa della nota scrittrice e volto della tv ha colto di sorpresa i colleghi del piccolo schermo, lasciando in loro un vuoto immenso. «Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro però la pace», sono le parole di commozione e d'affetto che Simona Ventura dedica all'amica Alessandra, che potrebbe essere morta suicida all'età di 59 anni.



LEGGI ANCHE Morta Alessandra Appiano: la scrittrice aveva 59 anni. Per inquirenti è «gesto volontario»

LEGGI ANCHE Alessandra Appiano, il dolore di Eleonora Daniele: «Ciao anima bella, ci mancherai tanto»



Simona, che condivide su Instagram l'ultimo saluto all'opinionista, non è l'unica ad affidare ai social il proprio cordoglio. Su Twitter, la conduttricescrive: «Che dolore. Alessandra. Riposa in pace, sentendo l'abbraccio di chi ti voleva bene». Il saluto anche di: «Sgomento, dolore per la scomparsa di Alessandra Appiano. Cosa è successo amica mia? Perché?».Edconclude: «Tesoro mio, non è tempo di perché,, ma sappiate che Alessandra Appiano era davvero bella e buona, intelligente elegante generosa sempre allegra e serena. Ma nessuno conosce il fantasma che ci abita. Addio meravigliosa amica 'di salvataggio'.. Indimenticabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA