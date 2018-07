Nadia Toffa, il selfie col raviolo per rassicurare i fan: «Ridere sempre»

next

di Emiliana Costa

Nadia Toffa è una leonessa. La conduttrice della Iene - che sta combattendo con coraggio la sua battaglia contro il cancro - ha appena postato uno simpatico scatto su Instagram. Ed è subito boom di like.



Nella foto Nadia, avvolta nel suo turbante nero, mangia i ravioli in compagnia degli amici e cinguetta allegra: «Raviolata squisita con amici speciali ❤️ #agostoaMilano #rideresempre #buonaserata #raviolipromossi #mammachemangiata #viabbraccio».







I fan, felici di vedere forte e sorridente la loro beniamina, commentano: «Ti adoro ❤️ sono felice quando vedo le foto. 💪». E ancora: «Amore bella che gioia vederti ❤️❤️❤️❤️❤️❤️».



