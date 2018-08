Nasce "Bonelli Entertainment": primo progetto, una serie tv su Dylan Dog

È nata "Bonelli Entertainment", «braccio produttivo» della casa editrice Sergio Bonelli per sviluppare progetti cinematografici e televisivi basati sui propri personaggi e storie originali. Il primo lavoro è una serie TV horror live-action, di 10 episodi, basata su Dylan Dog, l'Indagatore dell’incubo, uno degli eroi di carta a maggior diffusione in Italia, da sempre. Lo annuncia la Sergio Bonelli Editore S.p.A., l’editore italiano leader di mercato nel settore dei fumetti. Allo studio progetti dedicati a Martin Mystère, Mister No, Dampyr, Dragonero, Il Confine e l’universo legato a Nathan Never, così come altri personaggi e nuove property.



«Una delle principali priorità dell’unità produttiva Bonelli Entertainment - dice Davide Bonelli, presidente di Sergio Bonelli Editore S.p.A. - è quella di sviluppare nuovi modi per permettere al pubblico di conoscere i nostri personaggi più famosi e iconici, ma anche le proposte più recenti e quelle inedite ancora in lavorazione, su qualsiasi piattaforma».



«Stiamo investendo - continua Davide Bonelli - nella produzione di contenuti originali e spettacoli di alta qualità come la serie live-action su Dylan Dog, prendendoci cura dei nostri personaggi più amati, e al tempo stesso elevando i nostri fumetti verso nuove esperienze e vette, con idee innovative».



Creato da Tiziano Sclavi, Dylan Dog è uno dei brand di maggior successo nella storia della Sergio Bonelli: lanciato nel 1986 è arrivato a oltre 500 differenti episodi a fumetti pubblicati. La diffusione lifetime ha superato 50 milioni di copie.



Inglese, poco più che trentenne, Dylan Dog vive nella Londra contemporanea e, come investigatore privato, accetta solo casi strani, soprannaturali e inquietanti. Le sue avventure hanno a che fare sia con mostri, fantasmi, vampiri, lupi mannari e zombi, che con un universo surreale e fantastico.



Il fumetto di Dylan Dog è distribuito in 30 paesi e attualmente venduto in 11 nazioni. Ha ispirato festival e fan-film, come il Dylan Dog Horror Fest che nei primi anni ‘90 ha avuto centinaia di migliaia di partecipanti.

Sergio Bonelli Editore pubblica 25 uscite al mese con una tiratura media di 1 milione di copie.



