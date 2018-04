Nessuno arresta Montalbano: sbaragliata l'Isola dei famosi, Report al terzo posto

Nessuno arresta il commissario Montalbano. Anche in replica infatti, l'episodio dal titolo Una lama di luce in onda ieri sera su Rai1 ha ottenuto 6.615.000 telespettatori e il 26,9% di share, battendo la semifinale dell'Isola dei Famosi 13, Report che su Canale 5 è stata vista da 4.466.000 telespettatori pari al 23,7%. Terzo gradino del podio per Rai3 che con 'Report' ha conquistato 1.466.000 telespettatori pari al 5,6% di share. Su Rai2 'Gods of Egypt' è stato seguito da 1.335.000 telespettatori con il 5,4%, mentre Italia 1 con Death Race ha ottenuto 1.192.000 telespettatori e il 4,9% di share. Retequattro con 'Io sto con gli ippopotamì ha totalizzato 909.000 telespettatori e il 3,7% di share e Nove, che trasmetteva il film 'Nati stanchì, ha conquistato 453.000 telespettatori con uno share dell'1,7%. Su La7 'Quiz Show' è stato visto da 379.000 telespettatori con uno share dell'1,6%, mentre Tv8 chiude la classifica della prima serata di ieri con 341.000 telespettatori e l'1,5% per il film 'The Karate Kid - La leggenda continuà.



Striscia la Notizie di Canale 5 ha conquistato gli ascolti dell'access prime time grazie a 5.969.000 telespettatori e uno share del 21,9%, superando Rai1 che con I soliti ignoti ha ottenuto 5.299.000 telespettatori e il 19,5%. Nel preserale è stata invece la rete ammiraglia di Viale Mazzini ad avere la meglio con L'Eredità, visto da 4.957.000 telespettatori pari al 25,6%. 'Avanti un altro!' su Canale 5 ha totalizzato 3.895.000 telespettatori e il 20,6%. Nel complesso le reti della Rai hanno conquistato la prima serata, con 10.723.000 telespettatori e il 39,84%, e l'intera giornata con 4.104.000 e il 37,89%. I canali Mediaset, invece, si sono aggiudicati la seconda serata con 5.092.000 telespettatori e il 39,27% di share.

