Netflix e Shondaland, nuove serie tra storia, politica e commedia

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via internet del mondo, e Shondaland, annunciano la prima selezione di serie tv che verranno realizzate da Shonda Rhimes, Betsy Beers e il loro team, che debutteranno in esclusiva su Netflix. I progetti di Shondaland che debutteranno in esclusiva su Netflix sono ancora senza titolo. Una delle serie in programma è basata sull’articolo del New York Magazine «Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York», e racconterà il caso della falsa ereditiera che, con grande astuzia e tramite un complicato sistema fondato sull’ostentazione di una ricchezza inesistente, è riuscita ad ingannare i newyorkesi.



Manhattan è il posto dove fare nuove amicizie, ma lei è l’incarnazione del sogno americano oppure è la più grande truffatrice di New York? Shonda Rhimes sarà la creatrice della serie. Un altro titolo in progetto è basato sui romanzi best-seller di Julia Quinn. Si tratta di una storia d’amore dal sapore femminista ambientata in Inghilterra, durante l’età della Reggenza, svelerà le vite scintillanti, ricche, sensuali, dolorose, divertenti e a volte solitarie delle donne e degli uomini nel mercato matrimoniale dell’alta società londinese attraverso gli occhi della potente famiglia Bridgerton. Chris Van Dusen (“Scandal”) sarà il produttore esecutivo e showrunner della serie. La serie dal titolo “The Warmth of Other Suns” è basata sul romanzo omonimo del premio Pulitzer Isabel Wilkerson e racconta la migrazione lunga decenni degli afroamericani in fuga dal sud governato da Jim Crow, alla ricerca di una vita migliore nel nord e nell’ovest degli Stati Uniti tra il 1916 ed il 1970. L’adattamento di “The Warmth of Other Suns” sarà curato dalla drammaturga pluripremiata Anna Deavere Smith.



Altro progetto è la serie tv “Pico & Sepulveda”, ambientata negli anni ‘40 dell’Ottocento, sullo sfondo surreale e sensuale dell’allora stato messicano della California. “Pico & Sepulveda” racconta la fine di un’era idilliaca, mentre le forze americane minacciavano violenza e guerra al confine per tentare di impadronirsi di questa terra. L’autrice vincitrice dell’Emmy Janet Leahy creerà la serie. Netflix e Shondaland hanno acquistato i diritti della straordinaria autobiografia di Ellen Pao per realizzare la serie “My Fight for Inclusion and Lasting Change”, che racconta la sua vita e la carriera, inclusa la causa legale che ha intentato contro il proprio datore di lavoro, la quale ha scatenato una forte attenzione mediatica e ha sconvolto la maschilista Silicon Valley ed anticipato il movimento Timès Up. Netflix e Shondaland, inoltre, hanno acquistato i diritti del libro di Andersen Brower, “The Residence: Inside the Private World of the White House”, che offre un’accurata analisi della Casa Bianca dal suo interno, attraverso gli occhi di uno degli impiegati della residenza. Altra serie in programma è “Sunshine Scouts”, commedia dall’humor nero con episodi di mezz’ora: un disastro apocalittico risparmia un gruppo di ragazze rimaste in un campo estivo, le quali dovranno tirare fuori il coraggio e utilizzare tutte le loro abilità per sopravvivere e per assicurarsi che ciò che rimane dell’umanità si adegui alle leggi di Sunshine Scout. Cretrice sarà l’attrice e scrittrice Jill Alexander. Infine “Hot Chocolate Nutcracker”, un documentario che ci porterà dietro le quinte della premiata Debbie Allen Dance Academy, che ricrea in una nuova veste il balletto classico dello Schiaccianocì. Questa versione contemporanea, con ballerini di tutte le età e di tutti gli stili, ha consolidato la fama di Debbie Allen come una delle figure più importanti per la danza. Olive Bokelberg sarà regista e produttore.

