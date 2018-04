Isola dei Famosi, vince il cuore di Nino Formicola: ecco chi è Gaspare (l'altra metà di Zuzzurro)

di Veronica Cursi

E' stato il concorrente più anziano con i suoi 64 anni suonati, il più timoroso verso i reality, eppure ha sbaragliato i giovani con il loro esercito di follower sui social. Nino Formicola, meglio conosciuto come Gaspare del duo comico Gaspare e Zuzzurro, vince l'Isola dei Famosi contro ogni pronostico. E sbaraglia tutti.







Chi ha meno di 20 anni probabilmente non lo ricorda in tv, eppure Nino è stato uno dei comici cult tra gli anni '80 e '90. La sua carriera comincia nel 1976 quando conosce al Derby Club della sua città natale Zuzzurro, che diventa suo cognato e con cui da vita all'affiatata coppia Zuzzurro e Gaspare. I due appaiono per la prima volta in televisione nel 1978 nella trasmissione della RAI Non stop e l'anno dopo partecipano a La sberla, in cui propongono la macchietta dell'ingenuo commissario e del suo fido assistente che diventerà il loro "marchio di fabbrica".Raggiungono la popolarità con Drive In, trasmissione cult. Nel 1986 lasciano temporaneamente il video per dedicarsi al teatro.Nel 1989 Nino è nel cast di Emilio, programma comico in onda su Italia 1 di cui è anche coautore insieme a Zuzzurro. Dopo l'esperienza de Il TG delle vacanze (1992) e di Dido... menica (1992-93) tornano in RAI dopo quindici anni di assenza e nel 1994 conducono Miraggi, la doppia ministriscia serale in onda a ridosso del TG1. .Il 9 gennaio 2002 il suo amico e collega Brambilla ha un grave incidente; l'attività della coppia si interrompe, per poi ripartire successivamente con nuovi spettacoli teatrali e qualche saltuaria apparizione televisiva. Dopo aver partecipato ad alcune puntate di Paperissima (2002), il 15 e 16 aprile 2005 conducono Striscia la notizia e il 26 gennaio e il 2 febbraio 2010 partecipano ad una puntata di Zelig Circus.È Nino ad annunciare la morte di Zuzzurro, il 24 ottobre 2013: «Zuzzurro e Gaspare da adesso non ci sono più. Punto», disse commosso.Lui stesso ha dichiarato di aver deciso di partecipare all'Isola per ricominciare: «Dopo la morte di Andrea io ero un po’ sottosopra perché la mia vita stava andando a rotoli. Gaspare c’è ancora e, invece, mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo del debuttante». E poi disse: «Voglio chiudere la carriera con una cosa televisiva bella, che piaccia ancora a tutti». Ma c'è chi giura che la sua nuova carriera è appena cominciata.

