Paola Di Benedetto: «Francesco Monte? Mi manca, è stato un fulmine a ciel sereno»

Paola Di Benedetto parla per la prima volta della fine della sua relazione con Francesco Monte. Dopo il servizio che Silvia Toffanin manda in onda durante Verissimo l'ex naufraga scoppia in lacrime e spiega di essere ancora molto scossa dalla fine improvvisa della sua storia con l'ex tronista. «Mi manca sarei stupida a dire il contrario», ammette e poi spiega cosa è successo.







«È stata una cosa breve ma forte, molto forte soprattutto perché quello che abbiamo vissuto sull’Isola è stato molto forte e amplificato. Io ho creduto veramente che potesse iniziare una storia importante. Mi sento stupida, io nei suoi occhi ho letto delle cose forti, ma forse tutto il resto ha avuto la meglio», ha raccontato e poi ha ammesso: «Ho sempre pensato che lui dovesse chiarire cose del suo passato, sapevo che sarebbe stato difficile ma pensavo che insieme ce l’avremo fatta. Una mattina mi sono ritrovata a chiedermi cosa aveva perché lo percepivo diversamente così lui ha deciso ma per me è stato un fulmine a ciel sereno».



Paola racconta che per una settimana non si sono sentiti, fino a quando non si sono visti alla festa di Marco Ferri, in quell'occasione hanno parlato e lui ha ammesso che non le è mancata tanto e che non provava dei sentimenti forti per lei, ma solo affetto. Così tra i due è finita, ma per Paola la scelta è stata molto dolorosa: «Io per lui sono stata una compagna di viaggio sull’Isola, una spalla su cui piangere cisto che nell’isola lui ha rivissuto i luoghi dove era stata Cecilia, ha parlato della madre. Noi ci dovevamo ancora conoscere, era una relazione che si doveva sviluppare, ma non è andata. Gli ho anche chiesto di stare io e lui da soli, di prenderci del tempo lontano da tutti senza telefoni perché fuori dallisola non abbiamo mai potuto farlo, lui non ha visto Paola al 100% come io non ho visto Francesco al 100%».



«Sono entrata nella casa del Grande Fratello perché avevo bisogno di chiarire con lui delle cose», ha detto riguardo il chiarimento che ha voluto fare con il suo ex, poi aggiunge: «Francesco mi ha detto che non credeva fosse utile, ma io ho voluto tutelare la mia persona e ho fatto quello che credevo». Paola aggiunge di non essersi sentita parte di una coppia, Monte non le avrebbe mai detto con chiarezza di essere il suo uomo, non le ha mai parlato esplicitamente di amore: Se mi avesse detto "sono il tuo uomo, sono geloso, non vuoi che entri" io non ci avrei pensato un attimo, ma le cose non erano così».



Oggi con lei Francesco è molto freddo e distaccato, ammette l'ex naufraga, le poche volte che si sentono per motivi di lavoro il clima tra loro è molto teso e ammette che la cosa la fa molto soffrire.



