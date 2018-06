Pari opportunità, Paola Perego: «Da Mattarella segnale forte su parità di genere»

«Sono davvero onorata di essere stata scelta per condurre questa edizione del Premio Bellisario, il più prestigioso riconoscimento all'eccellenza femminile del nostro Paese - ha dichiarato Paola Perego a margine della 30ma edizione del Premio Bellisario, di cui è conduttrice -. E, come donna e come professionista, mi hanno profondamente colpita le parole del Presidente Mattarella, quando questa mattina ha ricevuto la delegazione del premio al Quirinale: un segnale forte e concreto verso una reale parità di genere». La cerimonia di premiazione, condotta appunto da Paola Perego, sarà trasmessa il 19 giugno in seconda serata da Rai2.

