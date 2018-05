Grande Fratello, Patrizia Bonetti: «Stefano Ricucci mi ha riempita di botte: ho le prove»

di Valeria Arnaldi

«Mi ha riempita di botte». Patrizia Bonetti, dagli studi di Domenica Live, lancia pesanti accuse al suo ex, l’imprenditore Stefano Ricucci, che, secondo quanto racconta l’ex-gieffina, l’avrebbe mandata in ospedale con una prognosi di trenta giorni.



Ricucci ha raccontato però un’altra storia, respingendo ogni accusa e affermando di aver denunciato per calunnia la sua ex. Quando Barbara D’Urso fa presente la differente versione dei fatti, la Bonetti ribadisce con forza la propria.

«Non sapevo avesse detto tutte queste cose - commenta - mi stupisce che un uomo di 55 anni, possa negare cose avvenute. Ho le prove di quello che dico. Siamo in causa da anni, è stato denunciato d’ufficio perché quando la prognosi supera un certo numero di giorni viene fatto automaticamente. Mi fido dell’Italia e di come stanno andando le cose».



