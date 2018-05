Penelope Cruz, gaffe alla Partita del Cuore: «Farò la pasta ca... e pepe». Risate in diretta

«Una delle cose che posso fare meglio è la pasta carbonara, devo imparare pasta ca..o e pepe», così Penelope Cruz parla delle sue capacità culinarie durante l'intervista di Antonella Clerici sul campo dello Stadio Luigi Ferrari di Genova in occasione della Partita del Cuore.







Un'incredibile gaffe che ha scatenato l'ironia del pubblico e del web che si è divertita a prendere in giro la proununcia della bella attrice spagnola che ha confuso la parola cacio con «ca..o». Un errore ovviamente involontario e senza dubbio geniuno quello di Penelope Cruz, ma la sua reinterpetazione della cucina romana non ha lasciato nessuno indifferenti.



