Picnic a Hanging Rock, arriva su Sky la serie evento

Australia. È il giorno di San Valentino del 1900, le studentesse dell'Appleyard College di

Melbourne e la loro governante si ritrovano vicino ad Hanging Rock, un gruppo roccioso dell'entroterra australiano, per pranzare insieme. Ma la gita fuoriporta si tramuterà presto in tragedia quando alcune di loro decidono di allontanarsi: a far ritorno sarà solo una delle studentesse, in stato di shock. Delle altre, nessuna traccia. Picnic at Hanging Rock diventa una miniserie in 5 serate tratte dal romanzo di Joan Lindsay dopo il

celebre film del 1975 di Peter Weir, questa volta con la bravissima Natalie Dormer (Game of Thrones, Hunger Games - la ragazza di fuoco, Rush, Elementary) nel cast. Prodotta da FremantleMedia, va in onda con i primi due episodi dal 5 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic HD. Ogni settimana due nuovi episodi

saranno disponibili su Primissime.



La miniserie è ambientata in Australia e racconta il profondo impatto delle sparizioni delle studentesse dell'Appleyard College di Melbourne sulla comunità della cittadina di Woodend. Sia i cittadini, sia le autorità inizieranno a indagare su quanto avviene all'interno della scuola e sull'oscuro passato della severa direttrice Appleyard College, Natalie Dormer. Dormer è Hester Appleyard, che comanda col pugno di ferro e con l'obiettivo di formare ragazze che siano pronte a essere mogli fedeli. Dietro questa facciata sicura, però, si nasconde un segreto, un mistero legato alle sue origini. Yael Stone (Orange is the New Black, High Maintenance) recita nella parte dell'insegnate di studi biblici delle ragazze e braccio destro

di Mrs Appleyard Dora Lumley, mentre Lily Sullivan interpreta Miranda Reid, una delle tre studentesse che si disperdono, giovane ribelle cresciuta con quattro fratelli, all'Appleyard College contro la sua volontà.



Madeleine Madden interpreta Marion Quade, una brillante ragazza figlia di un importante giudice, ma oggetto delle prese in giro della comunità di Woodend in quanto nata al di fuori del matrimonio e mulatta, anche lei vittima dei misteriosi eventi di Hanging Rock, mentre Samara Weaving (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Ash vs Evil Dead) è l'ereditiera Irma Leopold, reduce dalla sfortunata scampagnata ad Hanging Rock che faticherà a ricordare cosa è accaduto. Inez Curro è Sara Waybourne, la più giovane studentessa del college, un'orfana separata dal fratello e oggetto delle punizioni più severe da parte della direttrice del college.



Lola Bessis sarà mademoiselle Dianne De Poitiers, giovane insegnante francese che instaurerà un rapporto fraterno con le ragazze del college fino alla tragedia ad Hanging Rock, che la traumatizzerà e la costringerà a dover mentire per nascondere cosa è successo in realtà. Harrison Gilbertson (Need for Speed, Fallen) interpreterà Mike Fitzhubert, giovane con un passato avvolto nel mistero appena arrivato a Woodend, che resta

colpito da Miranda e deciderà di avventurarsi ad Hanging Rock per cercare lei e le altre ragazze scomparse.

