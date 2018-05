Pupo fuma marijuana per la prima volta: gli effetti sul corpo del cantante

di Domenico Zurlo

La prima volta non si scorda mai. E di certo non se la scorderà Pupo, la sua prima volta, sebbene non si parli in questo caso di amore o di sesso, ma di droga. Enzo Ghinazzi è infatti diventato un “inviato” per Le Iene, e nella puntata in onda questa settimana il suo compito era quello di raccontare un tema importantissimo: la legalizzazione delle droghe leggere in California. (VIDEO)







Una legge votata dalla popolazione, che ha dato il via libera alla vendita di marijuana non solo a scopo terapeutico, ma anche a scopo ricreativo: e Pupo ha provato, per la prima volta nella sua vita, a fumare marijuana, con tanto di effetti raccontati nel servizio, tutto sotto l’occhio della telecamera. E gli effetti, appunto, sono stati probabilmente per lui inaspettati: giramenti di testa, addirittura visioni, con una sensazione «simile a un’anestesia», ha ammesso lui stesso, un senso di scissione del corpo dalla mente.







L'avventura di Pupo è quasi inaspettata: a 62 anni, non aveva mai fumato marijuana nella sua vita. Ma trovarsi in California, tra negozi specializzati e il celebre MedMen, un vero e proprio centro commerciale della cannabis, lo convince a provare, dopo aver ascoltato varie testimonianze di persone di tutte le età. E allora, acquistata la merce e recatosi in un coffee shop - in California si può fumare solo in luoghi privati, non per strada - grazie alla collaborazione del gestore del posto, un certo Doug, Pupo fa il suo esordio nel mondo della marijuana: non con uno spinello, ma direttamente con un bong.







Gli effetti non tardano ad arrivare, e le immagini sono a dir poco eccezionali. «Sto rincoglionendo, mi sento più giovane», dice all’inizio. Poi la situazione cambia: Pupo inizia ad appoggiarsi ovunque, nei suoi occhi il colore rosso prende il posto del colore bianco, poi ride e sembra quasi rallentato, facendo fatica ad esprimersi. «Sta facendo un effetto particolare», dice mentre continua a ridere. E a far migliorare la situazione non facilita la visione del videoclip di Su di noi, mostrato a un paio di avventori: il suo look improbabile nel video gli dona altri momenti di incontrollabile ilarità. Per un'esperienza che difficilmente dimenticherà.

