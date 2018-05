Pupo diventa Pinocchio: «Con droga e porno ho chiuso e ai reality non mi ci vedrete mai»

di Veronica Cursi

Con Pinocchio non condivide solo la prima lettera del nome ma come il personaggio creato da Collodi, che canterà e reciterà all’Acqua e Vino Chianchiano Terme music festival stasera, anche la vita di Pupo sembra una fiaba moderna, e con il finale ancora tutto da scrivere.



Sessantré anni vissuti sempre sul filo del rasoio, fatti di scelte sbagliate, (la dipendenza dal gioco - il suo regno dei balocchi - che gli ha fatto perdere milioni di euro), controverse (vive da 30 anni con moglie e compagna ufficiali), in- contri con impresari truffaldini e incantatori che lo hanno ammaliato come il Gatto e la Volpe.

Cantante, presentatore, personaggio Tv: Pupo è uno, nessuno e centomila. E proprio come Pinocchio la sua favola ha oscillato tra bugie e verità: «Una marea di birichinate vissute senza rimpianti. Perché tutte le follie che ho fatto mi hanno permesso diventare l’uomo che sono ora: più equilibrato». Eppure, di diventare “un bravo bambino”, non ha alcuna intenzione.



LE PROVE

Recentemente è stato protagonista alle Iene di due servizi piuttosto particolari: per la prima volta ha fumato marijuana e ha anche partecipato a un film porno. Esperienze al limite, come da copione. «Con il fumo ho davvero esagerato, sono stato malissimo, non lo farò mai più - promette - però a qualcosa è servito: mia nipote dopo il servizio mi ha detto: “Nonno giuro che non mi drogherò mai”». E con il porno, invece? «Non è andata meglio, non sono neanche riuscito ad andare fino in fondo. E dire che quei film li guardo, ma metterli in pratica è tutta un’altra cosa». Perché ha deciso di accettare la proposta delle Iene? «Perché sono un comunicatore, nato per provocare. Faccio scelte che mi divertono. E adoro che la gente parli di me». Non solo. L’avventura con le Iene si è conclusa con una terza puntata in cui Pupo è tornato sul tavolo da gioco dopo 10 anni di astinenza. «È stata dura. Con il gioco ho avvicinato la morte e mi sono salvato. Oggi però sono cambiate molte cose, non ci sono più solo i casinò, basta andare sotto casa per rovinarsi. Ed è questo è il dramma che volevo raccontare».

Droga, sesso e gioco: cos’altro vorrebbe provare? «Mi piacerebbe stare un mese in Tibet e vivere come un monaco». Mai fermarsi. Nella sua vita ha toccato il fondo centinaia di volte e si è sempre salvato: «Merito del mio carattere». Ma nessuno - in fondo - l’ha mai capito. «Sono un piccolo poeta di campagna ma l’Italia mi ha sempre considerato poco. Ho una grande cultura, diversamente da quello che la gente pensa. Ad esempio ho scelto di raccontare Pinocchio accompagnato da una banda di 70 elementi, ma ho sempre detto no a tutti i reality che mi hanno proposto: dall’Isola al Gfvip a Ballando con le stelle».



Strano per un personaggio pop come lui. «Mi sentirei patetico a farmi vedere in tv in quelle situazioni. Finché non avrò bisogno di soldi non ci andrò. Fortunatamente posso ancora permettermi scelte artistiche». Alle Iene non l’hanno pagata? «Non mi sono fatto dare un centesimo. Non era quello che mi interessava. Certo sei mi chiamasse la Rai per una prima serata non direi di no».



NO AL REVIVAL

Eppure un no alla Rai Pupo l’ha detto. «Mi hanno proposto di partecipare a un programma che si chiama “Ora o mai più”: 8 coach dovranno insegnare a 8 meteore (come i Jalisse) a rimettersi in pista. Ma gli show che rischiano di diventare revival mi mettono tristezza». Ed è questo che lo spinge a provare sempre cose nuove. Compreso l’ultimo progetto a cui vorrebbe lavorare: «Hanno pensato a me per interpretare su Rai fiction la storia di Joe Adonis, mafioso italo-americano degli anni ‘30, ma alla fine non accetteranno. Come dicevo, l’Italia mi considera troppo trash».

