Quattro ristoranti, concorrente accusa programma di Borghese: «Mi hanno massacrato, li denuncio»

Il programma Quattro Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese, lo avrebbe criticato troppo, anzi massacrato: Daniele Bovolato, concorrente della trasmissione e titolare della Gourmetteria in via Zabarella a Padova, ha perciò deciso di denunciare il programma, come racconta il quotidiano Il Mattino di Padova: «Mi sono affidato a un legale per tutelare l’immagine del mio locale», ha annunciato.



LEGGI ANCHE Enrico Ruggeri e il venditore di rose: «Gli ho dato un euro, ma non voleva spiccioli». E su Twitter è polemica







Secondo Bovolato, i giudizi del programma sono infatti un pericolo per il suo lavoro, e non un gioco come per i telespettatori: «Volevo ritirarmi perché ero inc…to - ha aggiunto - ma sono una persona corretta, perciò ho scelto di rimanere. Il programma è costruito, ti fanno recitare un copione già scritto», accusa l’imprenditore.



La precisazione. Fabrizio Ievolella, Amministratore Delegato di DryMedia srl, produttrice del programma, afferma:

Siamo giunti alla 5^ edizione di 4 ristoranti il cui successo è dovuto anche al fatto che, nella realizzazione di ciascuna puntata, a tutti i ristoratori protagonisti è lasciata la totale libertà di esprimersi e di far emergere la propria personalità e professionalità come meglio essi ritengano e di formulare liberamente i propri giudizi. Se i giudizi degli altri partecipanti e l’esito della puntata hanno urtato la sensibilità del Signor Daniele Bovolato ne siamo dispiaciuti, ma fa parte del gioco, e respingiamo categoricamente il fatto che il signor Bovolato ci avrebbe indotto a tagliare alcune scene considerate da lui inopportune a seguito di un incontro con il suo legale. Oltre 200 ristoratori prima del Signor Bovolato si sono sottoposti al giudizio dei colleghi e anche chi è arrivato ultimo nella classifica di ciascuna puntata ne ha preso atto per trovare spunti di miglioramento e ha continuato la propria attività spesso traendo vantaggio della notevole visibilità acquisita

Nel programma, che va in onda sull’emittente Sky Uno, si fronteggiavano quattro locali del centro della città veneta: la Gourmetteria di Bovolato aveva avuto i voti peggiori. E poteva anche andargli peggio, se - secondo quanto raccontato da Bovolato - l’avvocato non fosse riuscito a far tagliare alcune scene.».

© RIPRODUZIONE RISERVATA