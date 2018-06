Rai, Orfeo ricorda Frizzi: «Giletti e Floris? I programmi sono già chiusi»

"Il futuro è già in programma": questo lo slogan dell'offerta Rai per l'autunno 2018. Il dg Mario Orfeo, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione, ha anche illustrato il bilancio «molto positivo» del 2017. La Rai, ha spiegato, «si è confermata leader assoluta anche rispetto agli omologhi europei» oltre a macinare «record su record, da Sanremo a Montalbano. Tutto il resto è solo rumore di fondo».



Prima di introdurre le novità in arrivo, poi, Orfeo ha ricordato Fabrizio Frizzi. Sul maxi schermo è apparsa un'immagine sorridente del conduttore scomparso lo scorso mese di marzo e subito è scattata una lunga e commossa standing ovation del pubblico presente in sala. «Abbiamo ancora negli occhi tutte le persone in coda per dare l'ultimo saluto a Fabrizio -ha detto Orfeo-. Questo sorriso è il volto della Rai che vogliamo oggi e speriamo anche per il futuro».



Oltre a ribadire il nome di Claudio Baglioni come direttore artistico del Festival di Sanremo («Evidentemente le scelte comode non fanno per noi, sarebbe stato più comodo occuparmi delle altre mie attività, ma ho visto tanti professionisti della tv e mi sento onorato di far parte di questa bellissima famiglia», ha dichiarato il cantautore in collegamento da Lampedusa), Orfeo ha negato un ritorno in Rai di Massimo Giletti e Giovanni Floris: «I palinstesti sono già chiusi e impacchettati», ha spiegato.



Per quanto riguarda le indiscrezioni su Fiorello, «è sempre una sorpresa - ha detto - Quando è arrivato a Sanremo lo abbiamo deciso due giorni prima. Chi vivrà, vedrà».



