Rai: porte aperte agli studenti in tutta Italia per anteprima docufiction su Moro

La lezione di Aldo Moro, il suo testimone, il suo insegnamento politico e umano trasmessi agli studenti di tutta Italia in un grande evento mai realizzato prima d’ora dalla Rai.



Venerdì 4 maggio, a quarant’anni dalla morte del presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di prigionia, i centri di produzione e le sedi regionali Rai accolgono gli studenti di scuole e atenei per una visione in anteprima della docufiction “Aldo Moro – Il professore” e per assistere in collegamento alla presentazione organizzata nell’Aula magna dell’università La Sapienza di Roma dove Moro insegnava nella facoltà di Scienze politiche alla presenza del Direttore generale Mario Orfeo, dei vertici dell’Università e del protagonista Sergio Castellitto.



Porte aperte nei centri di Produzione di Milano, Napoli, Torino e nelle sedi di Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Trento, Campobasso, Genova, Firenze, Palermo, Perugia, Potenza, più di 1000 studenti coinvolti, per un grande momento di riflessione collettiva sull’insegnamento e sulla figura di Moro a partire dalla fiction che Rai1 trasmetterà il prossimo 8 maggio e dagli spunti che arriveranno in diretta dalla conferenza di Roma. Al termine della visione, in ciascuna sede spazio al dibattito, con la moderazione e gli interventi dei capiredattori e dei direttori Rai.



Oltre ai licei e agli istituti dei capoluoghi, all’evento aderiscono numerose istituzioni universitarie italiane con alunni e docenti delle facoltà di storia, scienze giuridiche, scienze della comunicazione, arti e cinema: l’Università degli studi di Bari (intitolata ad Aldo Moro), l’Università Statale di Milano, le Università degli Studi di Torino, Genova, Milano Bicocca, Firenze, Perugia, Napoli (Federico II), Palermo, Potenza, l’Università Suor Orsola Benincasa e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, l’Università per Stranieri di Perugia e la Civica Scuola di Cinema di Milano. L’iniziativa è organizzata da direzione Comunicazione Rai e Rai Fiction in collaborazione con TgR, direzione Produzione Tv e Coordinamento Sedi Regionali.



“La Rai apre le porte delle proprie sedi per trasmettere la lezione di Aldo Moro in tutta Italia” afferma il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo. “Al centro del ricordo - prosegue - il ritratto del Moro accademico e politico, ma anche uomo e prigioniero, proposto dalla fiction che andrà in onda su Rai1 in prima serata l’8 maggio e che gli studenti potranno vedere in anteprima”. “Un ponte ideale che unisce le comunità universitarie e scolastiche di tutto il Paese in una grande giornata di impegno civile e memoria organizzata dal servizio pubblico”, conclude Orfeo.

