RaiUno, Bevilacqua e il cardinal Comastri alla scoperta della Basilica di San Pietro

Un viaggio emozionante ed esclusivo attraverso i tesori creati in cinque secoli di storia, fede e arte.

È questo lo spettacolo straordinario che Osvaldo Bevilacqua, guidato dal Cardinal Angelo Comastri - Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano - proporrà stasera su RaiUno con lo speciale “La Basilica nascosta”, in onda alle 23.45.



Tra aneddoti e immagini suggestive di straordinarie opere d’arte - come La Pietà di Michelangelo o la statua bronzea di San Pietro - gli spettatori scopriranno i tesori artistici contenuti nella Basilica ma anche il lavoro delle migliaia di artisti, artigiani e operai che hanno reso grande questo tempio della cristianità.Un’ opera monumentale, alla cui realizzazione hanno partecipato anche moltissime donne che, con straordinaria modernità, hanno svolto lavori ritenuti all’epoca eminentemente maschili.Nello speciale di Osvaldo Bevilacqua e Paola Miletich, con la regia di Gian Marco Mori, produttore esecutivo Eleonora Iannelli, non mancheranno interviste esclusive come quelle con Pietro Zander, Simona Turriziani e Assunta Di Sante, che porteranno il pubblico alla scoperta degli Archivi della Fabbrica di San Pietro in Vaticano.

