Renzo Arbore questa sera a L'altro sabato condotto da Silvia Salemi: «Nuove idee per lanciare talenti»

Renzo Arbore a L'Altro sabato... di domenica: poche idee nuove in tv, ragazzi arzigogolatevi! Poche idee nuove in tv, ragazzi "lavorate, studiate, ma anche pensate e arzigogolatevi".



Renzo Arbore, intervenendo a L'Altro sabato... di domenica, il programma ispirato al suo "L'Altra Domenica" e condotto da Silvia Salemi oggi, lunedì 20 agosto, su Rai1 in terza serata (trasmesso da Rai Premium il 17 agosto), ha esortato i giovani a portare nuove idee in tv. Raccontando come nacque L'Altra Domenica, divenuto negli Anni Settanta un vero e proprio fenomeno televisivo, Arbore ha rivelato: "Lo inventai per un esame scritto che mi doveva far entrare nella Rai. Inventai questo telegiornalone dello spettacolo che al posto dei collegamenti con Ruggero Orlando o Demetrio Volcic da Mosca si collegava con Isabella Rossellini da New York... Feci lo scritto, non fui ammesso neanche all'orale. Quando Rai2 mi richiamò dopo 5 anni di esilio per vedere se avevo un'idea per un programma nuovo e rivoluzionario dissi: ce l'ho bello e fatto, la domenica pomeriggio un grande telegiornalone dello spettacolo di tutto il mondo e nazionale". Diventò un grande successo, tanto che Domenica In nacque per fare concorrenza a L'Altra Domenica".



Alla Salemi che gli chiedeva quanto siano importanti trasmissioni come L'Altra Domenica per scoprire nuovi talenti, Renzo Arbore ha risposto: "L'avete dimostrato facendo vedere Vasco Rossi che per la prima volta appariva alla televisione italiana, Pino Daniele e tutti gli altri... ho lanciato la musica dal vivo, innanzitutto, perché allora c'era il playback, i discografici italiani non volevano che si facesse la musica dal vivo perché non era perfetta come nei dischi, soprattutto ho cercato di sprovincializzare prima me che venivo dal profondo Sud e poi il pubblico dei ragazzi perché conoscevano finalmente attraverso la televisione italiana quello che succedeva nella swinging London e a New York con i nuovi movimenti punk... questa era la mission de L'Altra Domenica".



Arbore, ha poi salutato il pubblico de L'Altro sabato... di domenica: "A questo programma un po' sperimentale e un po' no, meraviglioso, auguro un grande successo".





Sul valore delle nuove idee in tv, Arbore ha aggiunto "valgono moltissimo, ci vogliono delle idee nuove...il Paese della creatività, del gusto, dell'invenzione, in fatto di televisione ha inventato poche cose, alcune si, come il varietà ben fatto, quindi bisognerebbe assolutamente industriarsi e lambiccarsi il cervello, anche con un bel momento di ozio creativo, come dice Domenico De Masi, io durante l'ozio creativo dei miei viaggi mi inventavo Quelli della notte o mi inventavo delle altre formule strane perché avevo il tempo di pensare".

